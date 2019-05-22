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​Пострадавшими по делу о нелегальном колледже в Сургуте признаны 200 человек

Полиция Югры установила обстоятельства незаконной образовательной деятельности Сургутского филиала Московского колледжа № 177. Пострадавшими по делу признаны порядка 200 человек — студентов, пытавшихся получить образование в учебном заведении последние два года.

«Установлено, что ранее судимая за мошенничество женщина 1956 года рождения создала Сургутский филиал одного из московских колледжей. Школьники, окончившие 9-11 классы, обучались в данном учебном заведении по более, чем 100 рабочим специальностям. Свою деятельность она осуществляла без обязательной лицензии на протяжении двух лет, получив незаконный доход более девять миллионов рублей», — сообщила представитель министерства. официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что специалисты следственного управления полиции Сургута возбудили уголовное дело незаконном предпринимательстве. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В случае если вина будет доказана, ей грозит максимум до пяти лет лишения свободы.

Напомним, уголовное дело в отношении директора колледжа возбуждено после прокурорской проверки, проведенной по обращению студентов. Ранее портал siapress.ru сообщал о жалобах студентов и их родителей на Сургутский филиал Московского колледжа № 177. Учебное заведение обещало студентам выдать дипломы гособразца, работая без лицензии и аккредитации. Ежегодная оплата образовательного курса, коих насчитывается более 150, составляла до 80 тысяч рублей.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 315, комментариев: 1


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Сегодня в 16:56
Почему пострадавшими?
Их же обучили.

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