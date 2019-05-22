​У сургутской мэрии прошли пикеты

Днем в среду, 22 мая, представители общественного движения «Сургут для детей» провели два одиночных пикета у здания администрации города.

«Сегодня к зданию администрации вышла участница жилищной программы, которой исполнилось 36 лет. То есть она находится в «красной зоне» и боится исключения из программы, деньги ей еще не перечислены. Вторая участница выступала за отмену ценза оседлости для многодетных», — рассказала ИА СИА-ПРЕСС представитель движения.

Стоит отметить, что «Сургут для детей» регулярно проводит пикеты в Югре и за ее пределами. Общественники привлекают внимание властей к проблемам семей, исключенных из жилищных программ, в частности, тех, с которых через суды взыскивают компенсацию. Эта и другие поднятые активистами темы обсуждались на встречах с заместителем губернатора округа Андреем Зобницевым. Тогда общественники остались довольны состоявшейся беседой и рассчитывали на позитивные изменения.