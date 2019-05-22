​В Сургуте четверых мужчин обвиняют в вымогательстве и избиении бизнесмена

В Сургуте задержаны четверо мужчин, которых обвиняют в совершении серии особо тяжких преступлений. По версии следствия, жертвами банды стал владелец СТО, которого избили, вымогая деньги, и горожанка, у которой был угнан автомобиль.

«В феврале 2019 года в УМВД России по Сургуту обратился владелец станции технического обслуживания автомобилей. Мужчина рассказал полицейским, что четверо неизвестных пришли к нему на работу, избили и вымогали 300 тысяч рублей. В результате противоправных действий злоумышленникам удалось похитить из кабинета потерпевшего 71 тысячу рублей и сотовый телефон. В ходе расследования уголовного дела полицейским удалось установить причастность двоих из задержанных к совершению еще одного преступления – угона автомобиля Kia, принадлежащего сургутянке, который находился на СТО», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается, что трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Четвертый скрывался и был объявлен в розыск. Он был найден накануне.

Всего возбуждено три уголовных дела — о вымогательстве, разбое и угоне.

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