​В Сургуте к итоговым экзаменам готовятся семь тысяч школьников

В этом году из сургутские школы окончат более двух тысяч 11-классников. 4 200 человек завершают обучение в девятом классе. Таким образом, итоговые экзамены по русскому языку, математике и профильным предметам сдадут около семи тысяч школьников.

«В Сургуте организована работа восьми пунктов проведения экзаменов, оборудованы 153 аудитории. Установлены металлодетекторы, камеры видеонаблюдения, системы подавления сотовой связи. Почти 700 педагогов и специалистов сферы образования задействованы в организации и проведении итоговой аттестации. За проведением ЕГЭ и ОГЭ будут также следить 200 общественных наблюдателей, среди которых представители некоммерческих организаций, студенты, родители будущих выпускников», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Также уже известно, какие предметы школьники выбирают для сдачи выпускных экзаменов: единый государственный экзамен по обществознанию сдают более 40 процентов выпускников 11 классов, старшеклассники выбирают для сдачи дополнительных экзаменов также физику, биологию, информатику, тестирование по английскому языку, истории пройдут 11 и 13 процентов учащихся соответственно.

Государственная итоговая аттестация выпускников школ города стартует 24 мая и продлится до начала июля.