Отопительный сезон в Сургуте завершится 29 мая

29 мая в Сургуте завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление администрации города уже подписано.

«В связи с повышением температуры наружного воздуха в Сургуте отопительный период будет завершен 29 мая 2019 года», — говорится в сообщении управления документационного и информационного обеспечения.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в ближайшие десять дней в Сургуте будет дождливо, а дневные температуры всю неделю не поднимутся выше девяти градусов. Немного потеплеет лишь в понедельник, 27 мая. Столбики термометров поднимутся до плюс 14.

Сразу же после завершения отопительного сезона в Сургуте начнутся летние опрессовки. Горячую воду в городе начнут отключать уже 3 июня.

С графиком отключения горячей воды можно ознакомиться здесь.