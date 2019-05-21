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​В Сургуте активисты планируют добиться установки бюста Сталина у Мемориала Славы

Фото: vk.com/bust_stalinu
Фото: vk.com/bust_stalinu

Во вторник, 21 мая, активисты, выступающие за установку памятника Сталину в Сургуте, забрали бюст «вождя народов» со склада, где он более двух лет находился на хранении местной администрации. В дальнейшем бюст планируют установить на территории города. Одно из приоритетных мест — Мемориал Славы.

«Мы планируем найти место для установки бюста на официальной основе. Будем делать запросы чиновникам. Лучшее место, по мнению многих — Мемориал Славы», — рассказал корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС представитель «Работающей молодежи Сибири» (РМС) Денис Ханьжин.

Стоит отметить, что попытки установить бюст Сталина в Сургуте предпринимаются с 2016 года. Первый раз памятник появился на набережной Оби незаконно. После этого его и увезли на склад. Затем представители «РМС» обратились в администрацию города с просьбой разрешить установку бюста. Но местные власти отказали, объяснив принятое решение тем, что «идея лишена общественной толерантности».

О приключениях баннеров с благодарностью Сталину в Сургуте читайте здесь и тут.


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Сегодня в 20:19, просмотров: 59, комментариев: 1


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Комментарии:
sst
не нравится
Сегодня в 20:41
активистам по лопате и на колыму.....потом посмотрим захотят ли они бюсты устанавливать....

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