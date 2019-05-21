​В Сургуте активисты планируют добиться установки бюста Сталина у Мемориала Славы

Во вторник, 21 мая, активисты, выступающие за установку памятника Сталину в Сургуте, забрали бюст «вождя народов» со склада, где он более двух лет находился на хранении местной администрации. В дальнейшем бюст планируют установить на территории города. Одно из приоритетных мест — Мемориал Славы.

«Мы планируем найти место для установки бюста на официальной основе. Будем делать запросы чиновникам. Лучшее место, по мнению многих — Мемориал Славы», — рассказал корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС представитель «Работающей молодежи Сибири» (РМС) Денис Ханьжин.

Стоит отметить, что попытки установить бюст Сталина в Сургуте предпринимаются с 2016 года. Первый раз памятник появился на набережной Оби незаконно. После этого его и увезли на склад. Затем представители «РМС» обратились в администрацию города с просьбой разрешить установку бюста. Но местные власти отказали, объяснив принятое решение тем, что «идея лишена общественной толерантности».

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