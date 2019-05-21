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В Сургуте цены на новостройки — одни из самых высоких в России

Сургут вошел с пятерку городов России с самыми дорогими квартирами в новостройках. Лидером стал Сочи, где цена за квадратный метр такого жилья в среднем составляет 126,7 тысячи рублей. Затем идет Владивосток (94,4 тысячи рублей), Казань (80,4 тысячи), Сургут (73,9 тысячи) и Симферополь (70,6 тысячи рублей).

Самое доступное жилье в новостройках в Брянске — 37,2 тысячи рублей. Чуть дороже — в Ставрополе (37,3 тысячи рублей) и Владимире (39,3 тысячи).

А средняя цена квадратного метра в новостройках по России — 55,5 тысяч рублей.

Исследование провел аналитический центр ЦИАН, охватив 44 крупных города России с населением более 100 тысяч человек.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 33, комментариев: 0


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