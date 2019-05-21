​Лучшей спортсменкой года в Сургуте признали чемпионку юношеских Олимпийских игр Ксению Клименко

Главой спортсменкой года в Сургуте стала 15-летняя представительница спортивной гимнастики Ксения Клименко, которая в начале апреля была признана сильнейшей спортсменкой Югры на окружном конкурсе «Спортивная элита».

Награду лучшего тренера получила Елена Гусева — первый наставник Ксении. Именно она довела ее до национальной сборной России.

Награды получили десятки человек – представители восточных единоборств, плавания, парашютного спорта и многие другие. Среди атлетов по неолимпийским видам спорта награды получили гиревики, армрестлеры, пауэрлифтеры и последователи тайского бокса. Больше всего наград получили сургутские каратисты. Все специалисты, воспитавшие звездных спортсменов, были отмечены в номинации «Лучший тренер».

«В 2018 году сургутяне завоевали более 3500 медалей. Порядка 1500 золотых. В прошедшем году было подготовлено 22 мастера спорта России, два мастера спорта международного класса», — рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации города Михаил Ющенко.

В 2019 году лауреатами «Спортивной элиты» стали 59 человек. Как отметил глава Сургута Вадим Шувалов, все они — главное настоящее и будущее спортивное достояние города.

«Всегда берет гордость, когда слышу фамилии сургутян, которые завоевали очередной пьедестал. На «Спортивной элите Югры» наши спортсмены — в числе лидеров. Вы своим примером показываете, что здоровый образ жизни — это правильно. Благодарю вас от себя, администрации Сургута и всех горожан за то, что вы делаете. Желаю новых достижений, успехов и всего самого наилучшего» — заявил он.