​Суд встал на сторону мэрии Сургута в споре о зонах минимальных расстояний конденсатопровода «Газпром переработки»

Арбитражный суд Югры удовлетворил апелляцию администрации Сургута к «ФКП Росреестра» в деле о внесении в ЕГРН сведений о зонах минимальных расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки». Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсетях.

«Это означает, что мы отстояли своё право распоряжаться земельными участками, рядом с которыми проложили конденсатопровод. Напомню, что компания «Газпром переработка» хотела, чтобы эта зона была 5 км! В неё попадают жилые дома, дачные кооперативы, промбазы и даже Сургутский аэропорт! По факту это прямое нарушение прав собственности! Но мы победили! Более того, исход в нашу пользу положительно отразится на интересах других собственников в рассмотрении аналогичных споров по другим трубопроводам ХМАО — Югры», — добавил градоначальник.

Стоит отметить, что судебные разбирательства о зонах минимального расстояния газопроводов идут в нескольких регионах страны. Газпром настаивает, что охранная зона должна составлять пять тысяч метров. Соответственно, в этом радиусе не должно быть расположено жилых домов и соцобъектов.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший гендиректор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС выразил мнение, что в каждом таком случае необходимо разбираться индивидуально: «На сегодняшний день нет единого рецепта для решения всех проблем, нет единой «таблетки». Где-то правы люди, где-то — монополии, которые настаивают на сносе строений. Нужно разбираться с каждым случаем отдельно, потому что, несмотря на тысячи разбирательств, объективно должен в это дело вникать именно суд».