​В Сургуте обнаружили крупную партию контрафактных таблеток для потенции

В Сургуте таможенники и полицейские обнаружили 465 блистеров фальсифицированных таблеток, обещающих потребителю эффект «Виагры»: Vidalista, Cenforse, DapoxetinPoxet, MolegraPro, Dopoxetime, Tadasoft, Vilitra, SuperP-Focce.

Препараты во время контрольной закупки силовикам «продал» житель города.

«Целебный» контрафакт изъят сотрудниками полиции. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

В ведомстве напомнили, что незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа, обязательную конфискацию товара и уничтожение. При повторном правонарушении возникает уголовная ответственность.

«Как правило, товар, являющийся подделкой, исключает процедуру прохождения по соответствию установленным нормам и ГОСТам. Контрафактная продукция в области фармакологии может причинить вред здоровью и даже представлять угрозу жизни потребителя», — добавили специалисты.

Стоит напомнить, что ранее в Когалыме аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу запрещенных БАДов для восстановления потенции.