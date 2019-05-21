16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Накануне визита Натальи Комаровой в Сургут сотни дольщиков выйдут на пикет к зданию мэрии

В воскресенье, 26 мая, на площади перед зданием мэрии Сургута состоится протестная акция дольщиков. В ней планируют принять участие порядка 250 вкладчиков жилых комплексов «Любимый», «Уютный» и «RiverHouse».

Представитель инициативной группы участников долевого строительства компаний «Дорожно-эксплуатационное предприятие» и «Северстрой» сообщил ИА СИА-ПРЕСС, что власти города согласовали пикет. На момент публикации материала получить комментарий представителей администрации Сургута не удалось.

Накануне глава города Вадим Шувалов провел совещание по проблемам дольщиков. Примечательно, что самих дольщиков на разговор не позвали, назвав собрание «пробным».

27 мая в Сургуте будет работать глава региона Наталья Комарова. Губернатор планирует встретиться с вкладчиками проблемных ЖК.

Стоит отметить, что сургутские дольщики ранее провели серию одиночных пикетов у администрации города и отдела жилинспекции. Возмущение сургутян вызвали срывы сроков сдачи жилых домов в ЖК. Около тысячи семей ожидают квартиры, однако из-за низких темпов строительства вкладчики боятся остаются без купленных квадратных метров.

Подробнее о проблемах сургутских дольщиков читайте в материале: «Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир. Вкладчики считают, если правительство Югры не примет меры, город получит четыре недостроенных жилых комплекса».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:47, просмотров: 321, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:15
Это хорошо, что власти города согласовали МИТИНГ. Теперь можно требования на законных основаниях выдвинуть – администрацию Шувалова в отставку, городскую Думу распустить. За преступное бездействие и попустительство. Виновных ответственных лиц наказать по всей строгости закона. То же самое относится и к городской прокуратуре, куда в массовом количестве поступали заявления от обманутых дольщиков.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 11:49
Ах.Сергей1Соглашусь...но закон -как дышло...
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:54
Да не будет ни каких - таких лозунгов! О чем вы мечтаете!
Люди вспоминают про влась, аппелирую к ней, когда хреного настает или еще хуже. То тех пор живут независимо друг от друга
йося
не нравится
Сегодня в 13:01
А что должна сделать власть что б дома достроилтсь, кому и какого волшебного пенделя должна влупить губер,???

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?

Что делать, если не согласен с решением общего собрания собственников своего дома?
​Оспорить решение можно в течение полугода после голосования
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 13:31
45 0
Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Половина моя: самые богатые супруги сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе деклараций за 2018 год
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:12
102 0
​Как защитить себя от безработицы

​Как защитить себя от безработицы
Первое, что стоит понять — рынок уже достаточно давно работает по принципу «обучение всю жизнь». Это значит, что если есть желание быть востребованным, то учиться придется постоянно – в какой бы сфере вы ни трудились
Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Сегодня в 13:01
85 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На этот раз многие заработали на продаже своих машин и жилья
Лилия Сулейманова 20 мая в 17:39
2011 8
​Проблема дольщиков

​Проблема дольщиков
Необходимо в кратчайшие сроки создать рабочую с включением в нее представителей администрации города, депутатов, дольщиков, застройщиков и банков-залогодержателей…
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 20 мая в 16:45
984 14
Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте

Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте
Причина тому — недовольство жильцов дома, которым мигранты — пациенты медучреждения, мешают спать по утрам
Лилия Сулейманова 20 мая в 12:50
1605 0
Как сделать сургутский театр прибыльным

Как сделать сургутский театр прибыльным
Важный шаг – включение обязательного похода каждого школьника в театр на соответствующую его возрасту постановку в программу средней школы
Сергей Антонов, сургутянин 20 мая в 14:03
806 9
Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов

Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов
Вадим Шувалов, глава Сургута 18 мая в 10:31
848 2
​Учет и контроль

​Учет и контроль
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 17 мая в 22:24
1236 3
Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много

Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много
Но еще можно передать свои идеи и видение функционирования объекта разработчикам для анализа и учета в концепции
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 17 мая в 17:16
1698 18
​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…

​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…
Интервью с руководителем молодежной студии Сургутского театра и режиссером премьеры «В часы забав…» — об учениках и учителях, прогрессивном преподавании и о том, зачем хулиганить с Пушкиным
Надежда Макаренко 17 мая в 16:46
1527 0
​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 16 мая в 17:09
1601 14
​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом
Городская администрация и застройщик обсуждают возможность выкупа или аренды здания на пересечении улиц Майская и Декабристов
Анастасия Якупова 16 мая в 15:37
5425 8
​Силиконовая пойма

​Силиконовая пойма
Техзадание разработано, торги разыграны, сто двадцать миллионов бюджетных денег выделено, и «Сколково» уже приступил к разработке концепции «Кампуса».Или не кампуса? Или все таки кампуса? Давайте разберемся.
Сергей Глинских, сургутянин 16 мая в 10:54
1281 11
Олег Владимиров

​Разговаривайте с нами
Большинство граждан в интернете, как и в жизни – хоть и пассивные, но все же адекватные, и они, поверьте, ценят, когда власть с ними общается
Олег Владимиров 15 мая в 21:14
1206 10
​Соучастники

​Соучастники
Денег нет в нефтяной столице России на самое необходимое, на детей, но ни слова о том, куда эти деньги исчезли, никто не проронит. Молчок. Омерта. Нету. Пропали куда-то, и все
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 мая в 17:23
1423 10
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика