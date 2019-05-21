Накануне визита Натальи Комаровой в Сургут сотни дольщиков выйдут на пикет к зданию мэрии

В воскресенье, 26 мая, на площади перед зданием мэрии Сургута состоится протестная акция дольщиков. В ней планируют принять участие порядка 250 вкладчиков жилых комплексов «Любимый», «Уютный» и «RiverHouse».

Представитель инициативной группы участников долевого строительства компаний «Дорожно-эксплуатационное предприятие» и «Северстрой» сообщил ИА СИА-ПРЕСС, что власти города согласовали пикет. На момент публикации материала получить комментарий представителей администрации Сургута не удалось.

Накануне глава города Вадим Шувалов провел совещание по проблемам дольщиков. Примечательно, что самих дольщиков на разговор не позвали, назвав собрание «пробным».

27 мая в Сургуте будет работать глава региона Наталья Комарова. Губернатор планирует встретиться с вкладчиками проблемных ЖК.

Стоит отметить, что сургутские дольщики ранее провели серию одиночных пикетов у администрации города и отдела жилинспекции. Возмущение сургутян вызвали срывы сроков сдачи жилых домов в ЖК. Около тысячи семей ожидают квартиры, однако из-за низких темпов строительства вкладчики боятся остаются без купленных квадратных метров.

Подробнее о проблемах сургутских дольщиков читайте в материале: «Тысячи дольщиков в Сургуте боятся остаться без денег и квартир. Вкладчики считают, если правительство Югры не примет меры, город получит четыре недостроенных жилых комплекса».