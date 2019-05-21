​В Сургуте бизнесмена обвиняют в неуплате 45 миллионов рублей налогов

В Сургуте руководитель коммерческого предприятия стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что бизнесмен сокрыл свыше 45 миллионов рублей.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение в бюджет государства причиненного материального ущерба и установление всех обстоятельств преступления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

В ведомстве добавили, что предпринимателю, вероятнее всего, не грозит лишение свободы: «Целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика от общества. В первую очередь оно направлено на возмещение причиненного государству ущерба, в связи с чем лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ может быть освобождено от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонение от уплаты налогов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки, пеней и штрафа».