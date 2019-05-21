​В администрации Сургута новое кадровое назначение

Начальником управления кадров и муниципальной службы администрации Сургута назначена Наталья Бандура. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба мэрии.
«Назначен новый начальник управления кадров и муниципальной службы администрации города. К обязанностям приступила. Прежний руководитель управления Жанна Смагина покинула свой пост в связи с выходом на пенсию. Отметим, Наталья Анатольевна работает в Администрации города с 2001 года», — рассказали в пресс-службе.
Судя по данным с официального сайта администрации города, Наталья Бандура вступила в должность неделю назад.
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