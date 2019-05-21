​Пожилая сургутянка прописала в своей квартире 21 нелегала

В Сургуте задержана 63-летняя женщина, которая организовала фиктивную постановку на учет 21 иностранного гражданина по своему месту жительства, которые по данному адресу не проживали. Женщине грозит уголовное наказание — до трех лет лишения свободы. Еще одна сургутянка стала фигурантом уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранных граждан за то, что оформила регистрацию в своей квартире трем мигрантам.

Нарушения выявлены сотрудниками полиции во время очередного рейда. «В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

Жителей города просят сообщать об известных им подобных нарушениях по телефону: 02,102.