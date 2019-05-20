​В центре Сургута вырубили деревья, чтобы оборудовать парковку

В Сургуте у здания на улице Энергетиков, 20 вырубили небольшую березовую рощу, чтобы оборудовать парковку.

На вырубку деревьев обратили внимание активисты арт-группы«Прорубь», а также подписчики главы города Вадима Шувалова во «ВКонтакте». Последним градоначальник пояснил: «К сожалению, это частная территория и у владельца есть разрешение на строительство стоянки».

Судя по постам в соцсети, в данный момент работы по оборудованию стоянки переходят в завершающую стадию.

«Если ранее несколько десятков тысяч человек ежедневно могли пользоваться данным зелёным ресурсом, то теперь эту территорию ежедневно будут эксплуатировать не более сотни автолюбителей. Справедливо? А насколько справедлива возможность владельца частной территории вырубить в самом центре города несколько десятков деревьев, которые он, естественно, здесь никогда не сажал?!», — задались вопросом активисты.

Стоит отметить, что в здании, у которого росли деревья, расположены офисы различных фирм и столовая.