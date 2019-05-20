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​Глава Сургута провел совещание по проблемам дольщиков без участия дольщиков

В администрации Сургута прошло первое совещание рабочей группы по «завершению строительства проблемных жилых домов» под председательством главы города Вадима Шувалова. Тему обсуждали чиновники, представители застройщиков, банков, правоохранительных органов, однако самих дольщиков на разговор не позвали. Объяснения этому в ходе мероприятия не последовало. Сотрудники администрации отмечали, что к диалогу привлекут дольщиков, но первое совещание, как «пробное», было решено провести без них.

В среду, 22 мая, глава города планирует начать активные встречи с вкладчиками. Об этом в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС рассказали специалисты пресс-службы городской администрации.

Среди проблемных застройщиков главой Сургута были названы «Северстрой», «Салавир» «ДЭП», «Новострой» и «Востокстройкапитал».

«Мною принято решение по созданию рабочей группы, в которую будут входить представители дольщиков от каждого проблемного дома, а также представители администрации, на которой мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян», — заявил Шувалов.

Кроме того, Вадим Шувалов попросил сотрудников полиции, следственного комитета и прокуратуры, присутствовавших на встрече, оценить действия застройщиков и предложить администрации города решения, способные защитить права дольщиков.

Специалисты правоохранительных органов отметили, что в курсе ситуации. «Проводились проверки и совещания. В настоящее время полицией дается правовая оценка действиям застройщиков. В этой ситуации строительным компаниям необходимо понимать, что проблема общая, но решать ее им. В противном случае будут приняты меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — пояснил прокурор Сургута Леонид Балин.

Глава города напомнил, что в результате взаимодействия банков и строительных компаний была разработана дорожная карта для решения проблем недостроенных домов. В качестве возможных путей выхода из сложной ситуации застройщикам были предложены продажа активов компаний, принадлежащих им свободных помещений, реструктуризация долга и привлечение инвесторов.

«Сотрудники администрации и специалисты контролирующих органов еженедельно выезжают на проблемные объекты, — отметил Шувалов. — Я лично встречался с банками-кредиторами по вопросам инвестирования для окончания строительства». Завтра, 21 мая, глава города планирует повторно встретиться с представителями «Сбербанка» в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Ранее ИА СИА-ПРЕСС сообщал, что около тысячи семей-дольщиков в Сургуте могут остаться без квартир. Горожане опасаются очередного переноса сроков сдачи жилых комплексов. Активисты из инициативных групп вкладчиков проводили серию одиночных пикетов перед зданием городской администрации и сургутским отделом службы жилищного и строительного надзора.

Кроме того, 27 мая губернатор Югры Наталья Комарова планирует встречу с дольщиками в Сургуте. Она поручила организацию мероприятия главе города Вадиму Шувалову.


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Сегодня в 18:16, просмотров: 446, комментариев: 4


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Комментарии:
крокодил
не нравится
Сегодня в 18:57
Блеск!
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:19
Наверное, зафтошопили, как часы Гундяева, но там на столе явно лежит большой и толстый хрен. Дольщикам
Сергей Б
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Сегодня в 21:13
«Мною принято решение по созданию рабочей группы, в которую будут входить представители дольщиков…» – вот, клоун.

Наталья Владимировна едет, которой извинятся пришлось за то, что ответственные лица не работают. Надо срочно отчет о проделанной работе паковать.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:20
Очень мерзкие лица. Им по ночам еще желтые жилеты не снятся?

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