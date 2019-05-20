​Совет директоров Сургутнефтегаза дал рекомендации по размеру дивидендов за 2018 год

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированной акции в размере 7,62 рубля, по обыкновенной акции — 0,65 рубля.

Аналитики «Финам» отмечают, что рекомендации оказались на уровне ожиданий рынка. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 827,641 миллиарда рублей, таким образом, на дивиденды компания может направить 9,9 процента чистой прибыли.

Окончательное решение по размеру дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров. Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, оно состоится в Сургуте 28 июня.