​В Сургуте в серьезном ДТП пострадал человек

Днем в понедельник, 20 мая, на перекрестке улиц Университетская и Юности столкнулись ВАЗ-2114 и Honda. О происшествии ИА СИА-ПРЕСС сообщил очевидец. Судя по снимкам с места аварии, удар пришелся в водительскую сторону иномарки и был достаточно мощным.

По данным агентства криминальных новостей «К-Информ», в результате ДТП травмы получил водитель Honda. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель ВАЗа, которые не уступил дорогу при развороте.

«За рулем автомобиля ВАЗ находился мужчина 1983 года рождения, за рулем Honda— мужчина 1983 года рождения. Известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.