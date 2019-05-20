​Зафиксированная в Югре вспышка кори стала крупнейшей за последние пять лет

В Югре в 2019 году зафиксировано 17 случаев заражения корью. Вспышка опасного заболевания стала крупнейшей с 2014 года. Такие данные озвучил депутат окружной думы Сергей Великий после участия в круглом столе на тему «О мероприятиях, направленных на иммунопрофилактику (вакцинацию) населения, проживающего в автономном округе».

«Известно, что, когда более пяти процентов людей не вакцинированы, это уже угроза эпидемии. Между тем, по разным оценкам, от пяти до десяти процентов родителей ежегодно не делают прививки своим детям. Специалисты называют несколько причин этому, в том числе слабую информированность, отказы по религиозным мотивам или по идеологическим соображениям и так далее. Опыт мировой вакцинопрофилактики показывает, что при прекращении иммунизации или снижении объёмов происходит осложнение ситуации и возникновение эпидемий», — отметил парламентарий.

Депутат предложил выработать новую схему разъяснительной работы с населением. «Нужно задействовать для этого ресурсы школ и детских садов, ведь они находятся в активном диалоге с родителями. За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам в России достигнуты значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом надо рассказывать людям», — приводит слова Великого пресс-служба окружного парламента.

В этом году вспышки кори произошли в Нягани и Сургуте. В обоих случаях опасное заболевание было завезено в округ из других территорий. Чтобы стабилизировать ситуацию в Нягани был введен месячный карантин. В Сургуте были экстренно вакцинированы жильцы многоэтажки из-за заразившегося соседа. При этом некоторые горожане отказывались от прививок. Чем опасна корь, ИА СИА-ПРЕСС рассказала педиатр Сургутской городской клинической поликлиники № 4 Ольга Сазонова.