Владимир Богданов провел встречу с Вадимом Шуваловым в парке

Глава Сургута Вадим Шувалов и генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов провели конфиденциальную встречу в парке «Кедровый лог». Тема их беседы не разглашается. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил в администрации города.

«Встреча действительно состоялась. Но все, что обсуждали Шувалов и Богданов — конфиденциальные данные, мы их комментировать не можем», — сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что градоначальник и глава градообразующего предприятия были замечены на прогулке в парке «Кедровый лог» со ссылкой на очевидцев сообщило «URA.RU» .

Стоит отметить с ситуацией эксперты утверждали, что отношения главы города и его управленческой команды с руководством Сургутнефтегаза были прохладными, особенно на фоне конфликта сургутской администрации и директора муниципального хлебозавода Сергея Пустозерова (у которого с давних пор очень хорошие отношения с Владимиром Богдановым) в 2017 году. Однако с тех пор ситуация изменилась, и общение между городской властью и главной компанией Сургута выровнялись.

До этого момента информация о личных встречах двух руководителей в публичном пространстве не появлялась.