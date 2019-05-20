​Найдено тело третьего утонувшего в Сургутском районе рыбака

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в районе деревни Сайгатина Сургутского района рыбака.

«Личности всех мужчин установлены - это жители города Сургута 1966 и 1976 годов рождения. При визуальном осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не выявлено. Причина смерти мужчин будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сообщение о том, что в Сургутском районе перевернулась лодка с тремя рыбаками, поступило в правоохранительные органы днем 18 мая. Сразу же началась поисковая операция. Тела двух мужчин были обнаружены в тот же день, третьего погибшего — 19 мая.

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