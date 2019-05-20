​Жители Барсово смогут решать, как благоустроить поселок

В поселке Барсово Сургутского района появилось территориальное общественное самоуправление «Ладимир». ТОС стал вторым в муниципалитете после лянторского. Такой вид объединения позволяет жителям реализовывать инициативы, в том числе за счет муниципальных бюджетов.

«Основным направлением деятельности ТОС можно считать вопросы благоустройства той территории, которую оно охватывает. Жители могут участвовать, вкладывая собственные средства, или направить предложение в органы местного самоуправления. Эти вопросы обязательны для рассмотрения главой муниципального образования и представительными органами в оперативном порядке. Принятие решения по ним будут зависеть от возможности граждан и местных бюджетов», — отметил заместитель главы Сургутского района Андрей Клюшин.

В Барсово ТОС включает 47 домов, где проживает более 800 человек. На данный момент инициативная группа провела опрос граждан и узнала об основных предложениях и проблемных вопросах, в числе которых благоустройство поселения.

По словам председателя «Ладимир» Ларисы Просветовой, территориальное общественное самоуправление поможет решить наболевшие вопросы. «Более 90 процентов домов, которые охватывает ТОС, ветхие — мы будем участвовать в процессе признания жилфонда аварийным. Кроме того, жителями замечено низкое качество услуг по содержанию и ремонту домов со стороны управляющих компаний, поэтому мы будем работать в данном направлении», — пояснила она.