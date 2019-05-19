​В Сургут приехали эксперты со всей страны, чтобы поучаствовать в конференции о профилактике вич-инфекции

В Сургуте прошла окружная конференция о профилактических аспектах вич-инфекции, на которую съехались эксперты со всей страны. В ней приняли участие представители Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и ведущие специалисты федеральных центров.

По словам экспертов, наша страна имеет все возможности для сохранения полноценной жизни и долголетия вич-инфицированного. Однако такое возможно только при условии раннего выявления заболевания и назначения лечения.

«Вич-инфекция молодая. С каждым годом появляются препараты, которые улучшают прогноз и качество жизни, а также позволяют пациенту прожить полноценную жизнь. Появляющиеся препараты имеют минимальное количество побочных эффектов. Наверное, не за горами прорывной результат, когда вич-инфекция будет излечима», – считает заместитель главного врача по медицинской части КУ Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» в Ханты-Мансийске Марина Ворох.

Специалисты подчеркивают важность того, что лечение должно быть начато как можно скорее. Идеальный вариант – в день получения положительного результата анализа на ВИЧ. Для этого необходимо регулярно сдавать анализы, даже если вы не относите себя к группе риска

Отметим, на сегодняшний день в Югре проживает 18,5 тысячи вич-инфицированных. Из них почти четверть — сургутяне. Специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД отмечают, что это не точная цифра, так как многие просто не знают о том, что являются носителями.