​На Северный Кавказ отправился отряд полиции из Югры

С железнодорожного вокзала Сургута в командировку из разных муниципалитетов Югры отправилось 50 сотрудников правоохранительных органов. В течение полугода они будут служить на Северном Кавказе. Цель командировки состоит в обеспечение общественного порядка на территории Чечни.

В Чеченскую Республику отправились шесть сотрудников из Сургута, еще четверо отправил Сургутский район.

«Первая сложность, с которой сталкиваются наши сотрудники, это адаптация. Необходимо привыкнуть к бытовым условиям, которые значительно отличаются от тех, в которых они привыкли работать. Нужно не забывать и о том, что командировка проходит в дали от близких, которые здесь их уравновешивают. В-третьих, что немаловажно, здесь у нас время мирное, а на Северном Кавказе зачастую ведутся боевые действия, в которых тоже приходится участвовать» - рассказывает временно исполняющая обязанности начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Югре, полковник внутренней службы Оксана Хорошева.