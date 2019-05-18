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​На Северный Кавказ отправился отряд полиции из Югры

С железнодорожного вокзала Сургута в командировку из разных муниципалитетов Югры отправилось 50 сотрудников правоохранительных органов. В течение полугода они будут служить на Северном Кавказе. Цель командировки состоит в обеспечение общественного порядка на территории Чечни.

В Чеченскую Республику отправились шесть сотрудников из Сургута, еще четверо отправил Сургутский район.

«Первая сложность, с которой сталкиваются наши сотрудники, это адаптация. Необходимо привыкнуть к бытовым условиям, которые значительно отличаются от тех, в которых они привыкли работать. Нужно не забывать и о том, что командировка проходит в дали от близких, которые здесь их уравновешивают. В-третьих, что немаловажно, здесь у нас время мирное, а на Северном Кавказе зачастую ведутся боевые действия, в которых тоже приходится участвовать» - рассказывает временно исполняющая обязанности начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Югре, полковник внутренней службы Оксана Хорошева.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 318, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:57
Вот это вот не понял: «Нужно не забывать и о том, что командировка проходит в дали от близких, которые здесь их уравновешивают».
Сергей Яковлевич
не нравится
Сегодня в 19:31
"Обеспечение общественного порядка на территории Чечни" хрена мы туда лезем. Наши сотрудники будут за порядком следить а войны герои у нас дома роются по карманам, ездят на элитных авто
, и им глубоко плевать что у них дома твориться. Пускай сами себя защищают раз они такие славные солдаты. Каждый должен жить в своем огороде и защищать свою территорию. Путин опять войну развяжет, Россия виновата будет, но беда в том, что Россия и Путин совершенно разные, даже скажу больше, противоположные вещи. По факту в итоге страдать будем мы, из за какого-то "Сказочного...." персонажа.

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