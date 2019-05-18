В аэропорту Сургута уже 7 часов из-за технической неполадки задерживают вылет самолета авиакомпании Utair

По сообщениям пассажиров рейса 511 авиакомпании Utair, который сегодня должен был вылететь из Сургута в Сочи, их отправка задерживается уже на семь часов. Эту информацию разместили в сургутском паблике К-Информ:

"Самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из Сургута в Сочи, сегодня утром в 7:20, высадил нас, пассажиров, так и не взлетев из-за технической неполадки воздушного судна. Рейс задерживают уже на семь часов. Обещали резервный самолет, а его все нет".

По словам пассажира, вылет воздушного судна переносили уже около пяти раз.

Подписчики сообщества К-Информ предположили, что дело в пасмурной погоде, которая мешает нормальному взлету, однако, судя по информации на сайте ОАО "Аэропорт Сургут", остальные самолеты без проблем прилетают в Сургут и улетают из него.

Получить комментарии сотрудников аэропорта и авиакомпании Utair пока не удалось.

UPD 15:00: Самолет наконец был отправлен в Сочи.