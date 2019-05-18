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Глава Сургута заявил, что администрация пытается помочь дольщикам ЖК «Любимый» и «Риверхаус»

Фото: А.Андронов
Фото: А.Андронов

Сургутский градоначальник Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что провел очередную встречу с дольщиками двух проблемных жилых комплексов Сургута: «Любимый» и «Риверхаус».

Он отметил также, что застройщики - «СеверСтрой» и «ДЭП», - нарушают свои обязательства, из-за чего семьям приходится тратить деньги на оплату ипотеки и одновременно - на съем жилья.

«Абсолютно согласен с тем, что покупатели должны обладать полной информацией о том, что происходит на стройплощадках, - говорит Вадим Шувалов. - Мы принимаем все меры для помощи жителям, оказавшимся в непростой ситуации. С начала весны действует дорожная карта: http://admsurgut.ru/sitesearch?title=северстрой+&.., ведутся переговоры с застройщиками, привлекаем специалистов и надзорные органы».

Напоминаем, что к решению проблемы собирается присоединиться и губернатор Югры Наталья Комарова. Она 27 и 28 мая будет работать в Сургуте, где проведет встречу с дольщиками ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE». В мероприятии примут участие представители прокуратуры и правоохранительных органов. Организация встречи поручена как раз Вадиму Шувалову.

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Сегодня в 11:34, просмотров: 494, комментариев: 4


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 10:54
Кто нить читал "Дорожную карту"?!
Прочтите, рекомендую...
Потом комменты пишите ...
У меня аж словарный запас иссяк ...
Сергей Яковлевич Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:27
Дорожная карта "зачет", Копайгора не переживай и живи спокойно, мы тебя отмажем, между строк написано.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:39
Прочитал комментарии, на дорожную карту время тратить не буду. На лицо ситуация, когда чиновники хотят заболтать обманутых дольщиков до изнеможения, чтоб не пырхались. И это только артподготовка, щас еще генералисимус Наталья Владимировна подтянется. Если и при ней так будет дальше, можно начинать революцию. Потому что, кто кого.
Швондер
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Сегодня в 13:28
Эх припекло. У интересантов-взятошников

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