Глава Сургута заявил, что администрация пытается помочь дольщикам ЖК «Любимый» и «Риверхаус»

Сургутский градоначальник Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте написал, что провел очередную встречу с дольщиками двух проблемных жилых комплексов Сургута: «Любимый» и «Риверхаус».

Он отметил также, что застройщики - «СеверСтрой» и «ДЭП», - нарушают свои обязательства, из-за чего семьям приходится тратить деньги на оплату ипотеки и одновременно - на съем жилья.

«Абсолютно согласен с тем, что покупатели должны обладать полной информацией о том, что происходит на стройплощадках, - говорит Вадим Шувалов. - Мы принимаем все меры для помощи жителям, оказавшимся в непростой ситуации. С начала весны действует дорожная карта: http://admsurgut.ru/sitesearch?title=северстрой+&.., ведутся переговоры с застройщиками, привлекаем специалистов и надзорные органы».

Напоминаем, что к решению проблемы собирается присоединиться и губернатор Югры Наталья Комарова. Она 27 и 28 мая будет работать в Сургуте, где проведет встречу с дольщиками ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE». В мероприятии примут участие представители прокуратуры и правоохранительных органов. Организация встречи поручена как раз Вадиму Шувалову.

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