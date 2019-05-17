​С месторождения под Сургутом пытались похитить электрические опоры

В Сургутском районе задержан 33-летний житель Югры, которого подозревают в попытке кражи электрических опор с месторождения. Преступление предотвратила охрана нефтяного предприятия. Они задержали злоумышленника и вызвали полицию.

«В ходе разбирательства было установлено, что житель Югры 1986 года рождения, решив обогатиться, пытался похитить электрические опоры с месторождения, но во время распила был задержан сотрудниками службы безопасности. Стоит отметить, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Ему грозит шесть лет лишения свободы. Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.