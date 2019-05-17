​В Сургуте из-за плохой погоды общегородской субботник перенесли на 19 мая

Общегородской субботник состоится в Сургуте в воскресенье, 19 мая. О переносе общественного мероприятия сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с неблагоприятными явлениями погоды общегородской субботник, запланированный на 18 мая, переносится на 10.00 19 мая. Территории проведения субботника – без изменений», — уточнили в мэрии.

Убраться планируют на 19 территориях в центре города. К массовой уборке улиц Ленина, Пушкина, Островского уже пожелали присоединиться порядка 1200 человек.

Стоит отметить, что в субботу в Югре ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег и дождь.