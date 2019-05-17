В пятницу, 17 мая, около 8.00 на улице Каролинского в Сургуте в ДТП пострадал 16-летний велосипедист. Юноша переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и угодил под колеса автомобиля Opel, управлял которым 35-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в травмцентр, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской полиции.

Стоит отметить, что с потеплением количество ДТП с участием велосипедистов, традиционно, возрастает. Чаще всего пострадавшими оказываются несовершеннолетние. Так, на минувших выходных в округе под колеса автомобилей попали два ребенка-велосипедиста.