​Вадим Шувалов пообещал привлечь к решению проблемы грязных дворов Сургута полицию

Глава Сургута Вадим Шувалов планирует активизировать работу с управляющими компаниями по вопросу уборки дворов. Кроме того, к решению этой проблемы будет привлечена полиция. Об этом сообщается на странице градоначальника в соцсетях.

Заявление сделано после того, как Шувалов посетил двор на улице Губкина, 7.

«Зима закончилась и, картина, когда неубранный мусор лежит во дворах, к сожалению, не редкость. Да, будем разбираться с работой управляющих компаний, а также активно сотрудничать с полицией по этому вопросу! Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сургутяне, доносите пакеты с мусором до баков — оставлять их у подъезда или квартиры неприемлемо! Приглашаю всех активных горожан прийти завтра на субботник в 10 утра. Сделаем наш Сургут чище!», — говорится в посте.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, 18 мая в городе состоится общегородской субботник. Пресс-служба мэрии приглашала убраться на центральных улицах. Уточнялось, что мероприятие может быть перенесено, если помешает погода. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу местами в Югре ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Однако об отмене субботника не сообщалось.

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