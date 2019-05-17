​Югорский депутат Ринат Айсин подал заявление в полицию на журналистов и общественников за критику в адрес своей компании

Депутат думы Югры, генеральный директор компании «Новые бизнес технологии» Ринат Айсин подал заявлению в полицию за клевету касательно качества жилого комплекса «Новые ключи». Сообщения об этом появились в местных СМИ. Информацию о принятии заявления в рассмотрение подтвердили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружного УМВД.

Среди фигурантов дела жители ЖК, активисты «Общероссийского народного фронта» и журналисты. По некоторым данным фигурантами этого дела могут стать сотрудники РИА URA.RU, ИА «Правда УРФО», медиахолдингов «ФедералПресс» и «Новости Югры».

По словам представителя регионального отделения ОНФ Инны Бирук, ее обвиняют в распространении ложных сведений, порочащих честь и деловую репутацию компании «НБТ».

«Меня уже пригласили в полицию для дачи показаний. Обвинительная сторона требует провести лингвистическую экспертизу всех статей, касающихся качества «Новых ключей». Но публикации и высказывания основываются на результатах судебной экспертизы», — подчеркнула эксперт в разговоре с информационным агентством СИА-ПРЕСС.

Сам Ринат Айсин отказался комментировать СИА-ПРЕСС эту ситуацию.

Напомним, более двух лет жильцы «Новых ключей» судятся с застройщиком из-за трещин в стенах. Собственники квартир жалуются на промерзание и бездействие в решении проблемы со стороны строительной компании. На сегодняшний день между владельцами и «НБТ» продолжаются суды. Подробнее о конфликте читайте в материале: «В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах. Строительная компания считает, что отваливающаяся штукатурка — не повод возвращать квартиры».

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