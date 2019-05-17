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​В Сургуте в столкновении автомобилей Nissan и Infiniti пострадали три человека

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

В четверг, 17 мая, около 13.50 в Сургуте на улице монтажная в ДТП пострадали три человека.

«По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу Infiniti под управлением 25-летней девушки. В результате столкновения травмы получили оба водителя и 29-летний пассажир Infiniti», — сообщили в пресс-службе отделения пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 243, комментариев: 0


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