​Андрей Мартиросов подтвердил возможность продажи нестратегических активов Utair

Генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia подтвердил возможность продажи долей в аэропорту Сургута и хендлинговой компании UTG.

«Есть непрофильные активы, которые точно нужно продать, а есть профильные, но владение ими не является стратегией. Нельзя сказать, что UTG - непрофильный актив, это авиационно-сервисная компания. Но сказать, что нам так важно стратегически иметь ее в нашей 50%-ной собственности — я бы этого не сказал. Поэтому вопрос, продавать или не продавать, есть всегда, вопрос только в цене. То есть если будет хорошая конъюнктура, нормальное предложение - pourquoi pas (почему нет - прим. ред.), как говорят французы <…> Не существует ничего, что бы не продавалось, в том числе и аэропорт Сургут», — цитирует Мартиросова ТАСС.

При этом глава компании уточнил, что Utair Engineering продавать не планируется, так как «это часть корневых компетенций, суть авиакомпании».

О том, что Utair по настоянию кредиторов может продать доли в хендлинговой компании UTG (владеет 50% компании) и аэропорту Сургута (56%), ранее написал «Коммерсант». В пресс-службе перевозчика назвали эту информацию преждевременной.

Стоит отметить, что возможными покупателями доли сургутского аэропорта называют «Аэропорты регионов» и «Новапорт». Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС, комментируя эту новость, предложил не торопить события, но отметил: «Если представить, что Utair продаст свою долю, то для нас это ничего не будет значить. С точки зрения аэропорта как физического объекта ничего не произойдет, а с точки зрения кадровых управленческих решений, если подобное случится, то это будет вопрос к акционерам, а не к менеджменту аэропорта. Я бы советовал дождаться более ясных вестей, потому что такие изменения так просто не происходят, хоть какие-то предпосылки должны быть».

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