​Обвиняемого в угоне самолета «Аэрофлота» югорчанина отправили в психбольницу

Жителю Сургутского района Павлу Шаповалову продлили арест до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщила старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР Наталья Шандровская.

«Обвиняемому продолен арест на два месяца с переводом в психиатрическую больницу», — сказала представитель ведомства.

По версии следствия, 22 января 41-летний пассажир рейса авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Сургута в Москву, потребовал изменить курс и направить самолет в Афганистан. Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан. На следующий день мужчине предъявили обвинение и назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что губернатор Тюменской области Александр Моор вручил грамоты четырем сотрудникам тюменского филиала «Аэронавигация Севера Сибири» за их заслугу в урегулировании ситуации с захваченным в январе 2019-го самолетом.