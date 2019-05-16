​В Сургуте дольщики снова устроили пикет на пороге городской администрации

В Сургуте перед зданием городской администрации прошел одиночный пикет, организованный участниками долевого строительства жилого комплекса «Любимый». Вкладчики компаний «Северстрой» и «Дорожно-эксплуатационное мероприятие» пытаются привлечь внимание чиновников к низким темпам строительства домов в ЖК и потенциальным срывам сроков сдачи объектов. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили представители инициативной группы дольщиков.

Отметим, в понедельник, 14 мая, дольщики проводили протестные акции на пороге жилищной инспекции и администрации Сургута.

Напомним, в Сургуте около тысячи семей боятся остаться без квартир и денег, вложенных в долевое строительство. По словам сургутян, строительство на объектах компаний «СеверСтрой» и «ДЭП» протекает медленно. Ранее строительные компании неоднократно срывали сроки сдачи объектов. Инициативные группы дольщиков призывают сотрудников администрации Сургута и югорского правительства взять ситуацию на контроль.

Накануне, к вкладчикам обратилась губернатор округа Наталья Комарова. «Уважаемые сургутяне, первое, мне известны поднятые вами проблемы (ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE»). Второе, я вижу ваши комментарии, поручения дала, но понимаю, что, к сожалению, мои коллеги не информируют вас о решениях. Приношу за всех нас извинения. Третье, 27.05-28.05.2019 г. запланировала рабочую поездку в Сургут и встречу с вами (27.05.2019г в 18.00), с другими участниками этих проектов, включая представителей прокуратуры, правоохранительных органов. Организацию встречи поручила В.Н.Шувалову», — пишет руководитель региона в своем Instagram.

Представители инициативной группы вкладчиков в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС отметили, что рады долгожданному вниманию к вопросу от окружного правительства, однако дольщики по-прежнему «ждут решений, которые сдвинут проблему с мертвой точки».

«Что будет на встрече узнаем 27 мая. Останавливаться на этом мы точно не собираемся. Каждый дольщик ждет изменений в сложившейся ситуации», — пояснили вкладчики.

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