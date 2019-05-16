​Сургутян приглашают 18 мая выйти на общегородской субботник

В субботу, 18 мая, жителей Сургута приглашают присоединиться к общегородскому субботнику. Уборка начнется в 10.00 на центральных улицах города — Ленина, Пушкина и Островского.

«В этот день планируется очистить от мусора и листвы 19 территорий в центре города. К массовой уборке улиц Ленина, Пушкина, Островского уже пожелали присоединиться порядка 1200 человек. Администрация Сургута приглашает принять участие в уборке города всех неравнодушных жителей. Заявки на участие можно подавать по электронной почте: priroda@admsurgut.ru, valieva_ev@admsurgut.ru, или по тел.: 52-45-54; 52-45-51; 52-45-66. В случае неблагоприятных погодных условий общегородской субботник будет перенесен», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается также, что субботник проходит в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». В Сургуте планируется провести порядка 50 тематических конкурсов, конференций, экскурсий, выставок, а также акций по уборке территорий и высадке деревьев, в частности, «Чистый берег», «Чистый лес», «Создал семью – посади дерево», акция по высадке дубов, посвященная 425-летию города, «День отказа от транспорта».

Ранее в Сургуте прошли два субботника перед Днем Победы — порядка 1000 сургутян привели в порядок места, где проходили праздничные мероприятия.

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