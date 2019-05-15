​Наталья Комарова извинилась перед дольщиками Сургута и пригласила их на встречу

Губернатор Югры Наталья Комарова 27 и 28 мая будет работать в Сургуте, где проведет встречу с дольщиками ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE». В мероприятии примут участие представители прокуратуры и правоохранительных органов. Организация встречи поручена главе города Вадиму Шувалову. Об этом 15 мая сообщается на личной странице главы региона в инстаграме.

«Уважаемые сургутяне, первое, мне известны поднятые вами проблемы (ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE»). Второе, я вижу ваши комментарии, поручения дала, но понимаю, что, к сожалению, мои коллеги не информируют вас о решениях. Приношу за всех нас извинения. Третье, 27.05-28.05.2019 г. запланировала рабочую поездку в Сургут и встречу с вами (27.05.2019г в 18.00), с другими участниками этих проектов, включая представителей прокуратуры, правоохранительных органов. Организацию встречи поручила В.Н.Шувалову. Контакт для связи – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Смычкова Татьяна Ивановна 89324219208. В случае каких-либо изменений, сообщу дополнительно. Спасибо за понимание», — говорится в посте.

На этой неделе в Сургуте прошли два одиночных пикета перед зданием городской администрации и сургутским отделом инспектирования службы жилищного и строительного надзора. Дольщики пытаются привлечь внимание к строительству домов № 1 и 2 в жилом комплексе «Любимый».

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