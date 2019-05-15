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​Наталья Комарова извинилась перед дольщиками Сургута и пригласила их на встречу

Организовать мероприятия поручили Вадиму Шувалову

Губернатор Югры Наталья Комарова 27 и 28 мая будет работать в Сургуте, где проведет встречу с дольщиками ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE». В мероприятии примут участие представители прокуратуры и правоохранительных органов. Организация встречи поручена главе города Вадиму Шувалову. Об этом 15 мая сообщается на личной странице главы региона в инстаграме.

«Уважаемые сургутяне, первое, мне известны поднятые вами проблемы (ЖК «Любимый», «Уютный», «Кедровый», «RIVER HOUSE»). Второе, я вижу ваши комментарии, поручения дала, но понимаю, что, к сожалению, мои коллеги не информируют вас о решениях. Приношу за всех нас извинения. Третье, 27.05-28.05.2019 г. запланировала рабочую поездку в Сургут и встречу с вами (27.05.2019г в 18.00), с другими участниками этих проектов, включая представителей прокуратуры, правоохранительных органов. Организацию встречи поручила В.Н.Шувалову. Контакт для связи – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Смычкова Татьяна Ивановна 89324219208. В случае каких-либо изменений, сообщу дополнительно. Спасибо за понимание», — говорится в посте.

На этой неделе в Сургуте прошли два одиночных пикета перед зданием городской администрации и сургутским отделом инспектирования службы жилищного и строительного надзора. Дольщики пытаются привлечь внимание к строительству домов № 1 и 2 в жилом комплексе «Любимый».

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15 мая в 20:51, просмотров: 1845, комментариев: 5


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Комментарии:
Артурян
не нравится
Сегодня в 00:46
будет ли от этого толк, другой вопрос. Сомневаюсь что в Хантах не знают о ситуации, не надо надеяться на них. Пускай и в кремле знают.
sst
не нравится
Сегодня в 09:49
опять дорожную карту будут мусолить....
Сергей Яковлевич Артурян
не нравится
Сегодня в 09:56
Толку не будет, очередное блаблабла. Кремль знает и позволяет это делать, так как власть антинародная и ей пох.... на ваши наши проблемы. За примером далеко ходить не надо, Полонский кинул кучу народа и жив здоров, острова покупает, причем показательно через "сми", чтобы быдло знало, что оно быдло.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:04
Инстаграм великая сила, даже со всевышнем можно прямую связь наладить, минуя архангелов. Теперь, когда Наталья Владимировна в инстаграм можно половину чиновников сократить за ненадобностью.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:08
Так то, возникающие проблемы с долевкой в Сургуте Наталья Владимировна всегда разруливала. Теперь надо посмотреть, не потеряла ли хватку.

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