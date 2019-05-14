​Авиакомпания UTair прокомментировала информацию о возможной продаже доли в аэропорту Сургута

Информацию о возможной продаже долей в аэропорту Сургута и хендлинговой компании UTG в пресс-службе авиакомпании UTair назвали преждевременной. При этом представитель перевозчика подчеркнул, что этот вопрос находится в постоянном фокусе внимания наблюдательного совета и менеджмента компании.

«Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания наблюдательного совета и менеджмента UTair. Говорить о конкретных активах и, тем более суммах сегодня преждевременно», — цитирует ТАССпредставителя UTair.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что авиакомпания может продать доли в аэропорту Сургута и в хендлинговой компании UTG, чтобы рассчитаться с кредиторами. Эксперты издания считает, что компания может выручить за оба актива три миллиарда рублей.