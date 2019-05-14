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​В Сургуте дольщики устроили пикеты на пороге администрации и жилинспекции

В Сургуте дольщики компании «Дорожно-эксплуатационное предприятие» провели два одиночных пикета. Протестные акции прошли перед зданием городской администрации и сургутским отделом инспектирования службы жилищного и строительного надзора. Вкладчики пытаются привлечь внимание чиновников к строительству домов № 1 и 2 в жилом комплексе «Любимый».

Дольщики отмечают, что реакция муниципальных служащих этих двух учреждений отличалась. «Позиция у сотрудников администрации неоднозначная — некоторые говорили, что нам это не поможет, кто-то ругался, заявлял, что я не имею права стоять здесь, а кто-то хвалил, что мы добиваемся своего, — отметила в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС представитель инициативной группы вкладчиков строительной компании «ДЭП» Надежда Силантьева. — В жилинспекции нас позвал к себе Денис Цыбульский, исполняющий обязанности начальника сургутского отдела. Он сказал, что окажет содействие в рамках его полномочий, разошлет запросы в ООО «ДЭП» и всю информацию направит губернатору Югры».

Напомним, портал siapress.ruсообщал, что в Сургуте около тысячи семей-дольщиков боятся остаться без квартир и денег, вложенных в строительство. Горожане сообщают, что строительство на объектах компаний «СеверСтрой» и «ДЭП» протекает медленно. Кроме того, ранее строительные компании неоднократно срывали сроки сдачи объектов. Сейчас инициативные группы дольщиков просят представителей сургутской администрации и правительства Югры взять ситуацию на контроль и объяснить, когда жителям дома сдадут их квартиры.

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Сегодня в 10:12, просмотров: 2552, комментариев: 18


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Комментарии:
09021984
не нравится
Сегодня в 10:31
Молодец! Может хоть сейчас от администрации можно будет получить вразумительный ответ, а не просто очередные отписки.
Evgeny
не нравится
Сегодня в 10:55
А как ещё привлечь внимание к проблеме ,если администрация не реагирует , сколько писем было написано , во все инстанции люди обращаются , нет никаких действий !! По два человека строителей ходит на стройках в ЖК « Уютный» смех ! Сколько молодых семей вложивших последнии деньги или взявших ипотеку вынуждены скитаться по съемным квартирам !
ОльгаОльговна
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Сегодня в 11:08
Сколько ещё многодетных семей, семей с двумя детьми и в ожидании третьего ребёнка и с детьми инвалидами должны ждать крыши над головой, где та власть, что дала разрешение на строительство, что подписала все документы с застройщика и, отдала тендера на на строительство, которая исходила из расчётов и возможностей застройщика, учитывая все риски и знавшая заранее, что ждёт это строительство, что могут получить семьи, все в доле, кроме нас дольщиков, Уютный должны были достроить в том году! Другие жк такая же участь! Что за издевательство над народом! И менеджеры, лживые менеджеры! В глаза врали, на сколько же власть обесценила жизни граждан, ради материальных благ собственных! Налоги платим, кому, за что, зачем?
Артурян
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Сегодня в 11:16
Интересная статья, может администрацию это устраивает? Или они не в курсе что в их подчинении находится?... Граждане, ну это уже смешно!!!

По документам пострадавших дольщиков в городе нет, а когда появятся тогда и зачешутся.
Вот наверное уже будет поздно потом, ситуация с ДЭП это первая ласточка, в следующем году будет полный хаос и неразбериха, если в нашей администрации не изменится подход к этой проблеме.

30% рынка жилья Сургута это северстрой. Нас ждёт коллапс
Сергей Б
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Сегодня в 11:40
Это что за клоун Денис Цыбульский, исполняющий обязанности начальника сургутского отдела жилинспекции – «Он сказал, что окажет содействие в рамках его полномочий, разошлет запросы в ООО «ДЭП» и всю информацию направит губернатору Югры».

А то Наталья Владимировна не в курсе про ЮПК с которой лично сотрудничает и куда входит «ДЭП», тупей Цибкльского.

И какое содействие собрался оказывать Цибульский, сам работать не пробовал?

Не, плакатики и пикетики это не о чем. Только коктейль молотова мозги прочистит.
Олегович Алексей
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Сегодня в 12:08
Мы вкладывали средства Вв ЖК Уютный которые выделил город за снос ветхого жилья(кто знает этой суммы не хватает даже на СПС)+ остальное взяли в ипотеку.И средства были перечислены застройщику только после проверки администрацией надёжности застройщика.
Сами думали годик у Тёщи поживем.
И тогда администрация уверяла , что застрощик надёжный, а граждане получившие субсидию будут на контроле, до подтверждения собственности(дабы не потратить не поназначению).
Если нас не кто не слышит, мы тоже готовы поставить палатки у входа в Администрацию, не слышат ,так пусть увидят.
ОльгаОльговна
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Сегодня в 12:22
Нужно разделиться по жк и поселиться жить в дома властей, как подписали разрешение на строительство, так пусть теперь пускают жить к себе, нас много, и дома у властей большие и жить у них всем места хватит! НЕ ДАЁТЕ НАМ ДОМА, МЫ ИДЁМ ЖИТЬ К ВАМ!
Моби
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Сегодня в 12:30
"заявлял, что я не имею права стоять здесь" - кто там такое дофига умное? Горожанин имеет право стоять где угодно - даже эта лестница оплачена его налогами
Моби Олегович Алексей
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Сегодня в 12:33
вот это, кстати, интересно - ладно люди, что сами несли деньги этим застройщикам, но переселенцы - другое дело, там же администрация завязана
Олегович Алексей Моби
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Сегодня в 12:46
Мы тогда рассматривали ещё Салаир ,(бог уберёг) сказали ненадёжно.
А представители СПС и СС у них же в кабинете сидели, и во всех красках рассказывали как они быстро и качественно строят.
И только в нашем(будущем) доме таких семей около 30%.
И многие себе во многом отказали рассчитывая на заявленные сроки,
а сейчас не надо быть строителем чтобы понять , что и в вновь обеденные они не уложиться, 2 человека на такой большой стройке.
Однозначно завязаны!
Швондер
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Сегодня в 13:37
Товарищи дольщики, а что вас побудило именно туда свои деньги похоронить, а не купить в ипотеку готовую квартиру? Стремление сэкономить? Сколько если не секрет, в процентах? Про кроилово и попадалово не слышали?
ОльгаОльговна Швондер
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Сегодня в 13:54
За 15 лет или сколько там СС уже строит свои дома и продаёт в долевое не было случаев с просрочка и все было всегда построено в сроки, и что соответственно дало право полагаться на этого застройщика, плюс право на строительство властей и заклятые обещания, что все как всегда без изменений, и что вам так не ймется считать наши проценты ибо жаба сидит и душит, а коли у дольщиков не сложилось черти пляшут от радости в вас!
Швондер
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Сегодня в 14:07
Одна сумбурно изрыгнула, ещё два минуса аргументируйте халявщики
Швондер
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Сегодня в 14:08
Сумбурно и безграмотно точнее. Проясняется общая тупость
Сергей Б
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Сегодня в 14:33
Ну, не все же мильянеры бюджетники чтобы с барского плеча готовый алитный сибпромстрой покупать в льготную ипотеку. У многих просто денег нет на понты.
Олегович Алексей Швондер
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Сегодня в 14:34
Как вам уже ранее ответили, это был надёжный застройщик с хорошей репутацией в городе, многие хотели квартиры именно этого застройщика.
И готовых квартир у этого застройщика (от самого застройщика) не купить "кроме первых этажей" всё разбирали ещё на стадии строительства.
А те что есть, это ПЕРЕКУПЫ !
А что касается с экономленных % ,так долевка всегда была дешевле!
Сергей Б Олегович Алексей
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Сегодня в 14:54
Не в этой стране, долевка всегда дешевле. Уже писал как-то, «Возрождение» в долевку брали дороже, чем потом готовое продавали. А сибпромстрой, бюджетники, льготники, мотивированные губернаторшей, прикупали дороже чем потом Новин продавали. Всякое бывает в этом Гондурасе.
Сергей Б Олегович Алексей
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Сегодня в 15:00
А так все верно, в том же «Любимом» северстроевский дом который сдали весь на долевке разобрали. Когда был готов там уже ничего не было. Ну так, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то готовый сибпромстрой нравится по ценам Новина.

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