​В Сургуте дольщики устроили пикеты на пороге администрации и жилинспекции

В Сургуте дольщики компании «Дорожно-эксплуатационное предприятие» провели два одиночных пикета. Протестные акции прошли перед зданием городской администрации и сургутским отделом инспектирования службы жилищного и строительного надзора. Вкладчики пытаются привлечь внимание чиновников к строительству домов № 1 и 2 в жилом комплексе «Любимый».

Дольщики отмечают, что реакция муниципальных служащих этих двух учреждений отличалась. «Позиция у сотрудников администрации неоднозначная — некоторые говорили, что нам это не поможет, кто-то ругался, заявлял, что я не имею права стоять здесь, а кто-то хвалил, что мы добиваемся своего, — отметила в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС представитель инициативной группы вкладчиков строительной компании «ДЭП» Надежда Силантьева. — В жилинспекции нас позвал к себе Денис Цыбульский, исполняющий обязанности начальника сургутского отдела. Он сказал, что окажет содействие в рамках его полномочий, разошлет запросы в ООО «ДЭП» и всю информацию направит губернатору Югры».

Напомним, портал siapress.ruсообщал, что в Сургуте около тысячи семей-дольщиков боятся остаться без квартир и денег, вложенных в строительство. Горожане сообщают, что строительство на объектах компаний «СеверСтрой» и «ДЭП» протекает медленно. Кроме того, ранее строительные компании неоднократно срывали сроки сдачи объектов. Сейчас инициативные группы дольщиков просят представителей сургутской администрации и правительства Югры взять ситуацию на контроль и объяснить, когда жителям дома сдадут их квартиры.

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