​Ъ: Utair может продать долю в аэропорту Сургута, чтобы рассчитаться с долгами

Авиакомпания Utair может продать свои доли хендлинговой UTG и аэропорту Сургута, чтобы рассчитаться с долгами. На этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года, пишет «Коммерсант».

Аналитики издания оценивают долю Utair в UTG в 750–850 миллионов рублей, в аэропорту — в 800–850 миллионов рублей. Возможным покупателем доли в хендлинговой компании называют структуры совладельца Внуково Виталия Ванцева. Доля в аэропорту Сургута (56%) может заинтересовать «Аэропорты регионов» и «Новапорт».

В пресс-службе Utair не исключили продажу непрофильных активов: «Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair».

Эксперты отмечают также, что продажа активов может быть оспорена в случае банкротства авиакомпании.

В декабре 2018 года Utair допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 миллиарда рублей и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 миллиарда рублей. Следующая дата выплаты процентов — 20 июня.

Ранее по теме:

Utair признала, что долги угрожают работе авиакомпании