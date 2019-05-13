​Администрация Сургута заявила об увеличении количества мест в детсадах города

В следующем учебном году в детские сады Сургута пойдут семь тысяч маленьких горожан. В планах местных властей полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей с 2 до 3 лет и увеличить количество мест для малышей 1,5-2 лет. Об этом 13 мая сообщается в официальном паблике мэрии во «ВКонтакте».

«Полностью закрыть потребность для ребят с 3 до 7 лет удалось благодаря перепрофилированию городских дошкольных учреждений. Реорганизация пространства и открытие в ближайшее время второго корпуса детского сада «Огонек» в 20А микрорайоне полностью обеспечат местами ребятишек с 2 до 3 лет. А также увеличат количество мест для малышей с 1,5 до 2 лет, для детей с ОВЗ. Запланировано открытие дополнительно 14 групп кратковременного пребывания для детей от 1 до 2 лет», — говорится в посте.

Впрочем, к этой новости некоторые сургутяне отнеслись скептически. «Группы уплотнились, наверное, хотели написать», — прокомментировала пост подписчица Ольга Перевалова.

Ранее в сургутских детсадах увеличили количество детей в группах с 25 до 40, чтобы обеспечить местами всех желающих. Обсуждая эту ситуацию депутат думы округа, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте Валерий Салахов заявил, что современные детские сады больше напоминают камеры хранения, а образовательный процесс в дошкольных учреждениях все больше уходит на второй план.

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