​Вадим Шувалов предупредил, что в сургутском поселке Кедровый орудуют «канализационные» воры

В поселке Сургута Кедровый злоумышленники воруют крышки канализационных колодцев и сдают их на металлолом. Об этом 13 мая сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«Ситуация из чеховского «Злоумышленника» разворачивается в посёлке Кедровый. Только за последние несколько дней наш Департамент городского хозяйства закрыл целых 6 люков, обезопасив жителей! То есть какие-то непорядочные люди воруют крышки и продают их на металлолом, не задумываясь, что открытые провалы могут стать причиной травм, в том числе у их же родственников и друзей. Огромный недружественный привет этим воришкам, которые ради собственной наживы подвергают горожан риску. Не сомневайтесь, полиция вас вычислит», — говорится в посте.

В пресс-службе городской полиции ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что по озвученным градоначальником фактам будет проведена проверка.