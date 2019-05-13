​Жители Сургута жалуются на горы мусора на улицах города после майских праздников

После майских праздников и таяния снега жители Сургута обнаружили на улицах города мусорные свалки. Жалобы по этому поводу появились на портале для общения горожан и чиновников «ТвойСургут», а также в городских сообществах в «Вконтакте». Сургутяне задают вопросы о том, когда в городе наведут порядок, и предлагают выходить на субботники.

Масштабный городской субботник пройдет 18 мая. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал советник главы Сургута Александр Оверчук. Также он отметил, что

в администрации планируют отработать проблемные адреса, на которые горожане обратили внимание.

«В рамках контрактов идет уборка, и управляющие компании работают. Центральные улицы чистые. Насколько я знаю, проблема остается только во дворах. Но мы будем разбираться», — пояснил советник главы города.

Фото: vk.com/kinform, tvoysurgut.ru.