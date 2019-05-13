​Утонувший в сургутском бассейне водолаз скончался в больнице. Следователи начали проверку

Мужчина, пострадавший 12 мая в сургутском бассейне «Олимп», скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы.

Известно, что врачи до последнего боролись за жизнь пациента, пережившего несколько клинических смертей, но их усилия оказались напрасны.

По факту смерти рабочего проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«По предварительным данным следствия, 12 мая водолаз проводил очистку бассейна. Во время слива и замены воды мужчину затянуло под воду, откуда он не смог выбраться самостоятельно. Когда в баллоне закончился кислород мужчина потерял сознание. Через некоторое время его обнаружили и вытащили из воды другие работники бассейна, в тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован, однако несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его жизнь не удалось», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи изучают служебную документацию, опрашивают руководство и работников спорткомплекса.