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​За выходные на дорогах Югры пострадали 22 человека, двое — погибли

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

С 8 по 12 мая в Югре зарегистрировано 17 автоаварий, в которых пострадали 22 человека и двое погибли.

В отделении пропаганды УГИБДД Сургута обратили внимание на то, что за прошедший период в городе в ДТП пострадали четыре ребенка — велосипедисты и пешеходы. Так, 8 мая в 17.00 во дворе дома на улице Бажова 24-летняя девушка, управляя автомобилем Renault, сбила 8-летнего мальчика на велосипеде, ребенок получил телесные повреждения.

«Стоит отметить, что все ДТП с детьми за указанный период времени произошли в жилой зоне. Кроме того, по предварительным данным, все они произошли по неосторожности самих юных участников движения. Все дети находились на улице самостоятельно без сопровождения взрослых, то есть были предоставлены сами себе», — подчеркнули в ведомстве.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 333, комментариев: 0


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