​Пост главного полицейского Сургута остается вакантным: замену Александру Ерохову оказалось найти непросто

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД Сургута остается Владимир Бабушкин. Срок его полномочий на этом посту продлен на месяц, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе окружной полиции.

«Срок полномочий Владимира Бабушкина продлен на месяц. Поиски кандидата на должность начальника УМВД Сургута продолжается», — уточнили в ведомстве.

В начале мая бывший главный полицейский Сургута Александр Ерохов ушел на повышение — на должность начальника управления по охране общественного порядка окружного главка. Возможными кандидатами на этот пост источники ИА СИА-ПРЕСС называют руководителей УМВД Нижневартовска или Сургутского района. Впрочем, руководить сургутской полицией может остаться один из нынешних замов — Юрий Сероштан или Бабушкин. Не исключено также и назначение специалиста из другого региона.

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