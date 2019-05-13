​Состояние водолаза, тонувшего в сургутском бассейне «Олимп», остается тяжелым

Состояние мужчины, который тонул в бассейне «Олимп» в Сургуте, остается тяжелым. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе Сургутской окружной клинической больницы.

«Состояние пациента оценивается как тяжелое. Ему оказывается вся необходимая помощь», — сказал собеседник агентства.

Инцидент в бассейне произошел вечером 12 мая. По данным К-Информ, мужчина нырнул с аквалангом для того, чтобы очистить бассейн, через некоторое время его без признаков жизни обнаружили работники комплекса. Пострадавшего откачали реаниматологи и госпитализировали. Возможная причина ЧП — неисправность оборудования. В пресс-службе УМВД Югры сообщили, что материалы дела переданы в Следственный комитет.

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