От депутатов думы Югры зависит, сколько в Сургуте отремонтируют дворов в этом году: девять или три

Депутаты думы Югры планируют выделить 21 миллион рублей из своих фондов на ремонт дворов в Сургуте, рассказал Ugra-news заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев.

Необходимость в этом возникла из-за того, что в России сменились приоритеты в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»: теперь финансирование из федерального и окружного бюджетов будет направляться на ремонт общественных пространств, а не дворов.

С помощью депутатской поддержки в Сургуте в этом году смогут благоустроить девять придомовых территорий, а без - максимум три.

В очереди же на ремонт стоит более 40 дворов, где жители согласны на софинансирование работ и прошли все необходимые процедуры для включения в федеральную программу.