​В Сургуте снова установили баннер со словами благодарности Сталину

Активисты из МРОО "Работающая молодежь Сибири" и ТОС "Черный мыс" установили в Сургуте баннер, поздравляющий с Днем Победы, и благодарностью Сталину. "Данным плакатом мы попытались связать наше великое прошлое и не менее великое будущее, ведь все в этом мире имеет причинно-следственные связи", - сообщается в группе "РМС Сибири".

Напомним, накануне 9 мая в Сургуте также был установлен баннер с благодарностью Сталину на недостренном здании на пересечении улиц Югорская и Мелик-Карамова. Но провисел он не долго - менее чем через сутки его демонтировали.

Фото: vk.com/rms_centr