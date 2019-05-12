Жители Сургута просят администрацию исправить опасный пешеходный переход возле "Ауры"

Сургутянка Елена Б. - жительница 38 микрорайона (возле ТРЦ "Аура") попросила чиновников через портал "Твой Сургут" обезопасить пешеходный переход неподалеку от грибоедовской развязки.

"... Рядом с остановкой "38 микрорайон" есть нерегулируемым пешеходный переход. Не однократно наблюдала за тем, как водители «пролетают», не замечая его ... не так давно на нем сбили человека, я была невольным очевидцем ... Хочу заметить, что 38 и 42 микрорайоны являются достаточно большими, по этому пешеходу и дети пробегают (это один из путей в "Ленту", КФС)" - написала горожанка, предложив оборудовать там "лежачий полицейский".

Начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Алексей Кононенко ответил на обращение, сообщив, что этот пешеходный переход в настоящее время оборудован всем необходимым в соответствии с ГОСТ и "не заметить его сложно". Но вопрос о возможности устройства "лежачего полицейского" будет рассмотрен с ГИБДД и , возможно, средства на его устройство заложат в бюджет на 2020 год. Фото: Елена Б.